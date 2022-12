Sette imbarcazioni distrutte dalle fiamme nel porto turistico di Castelsardo. L’inferno di fuoco è scoppiato poco prima delle 5 del mattino, quando è scattato l’allarme presso la centrale operativa dei vigili del fuoco di Sassari.

Cinque barche bruciate sono andate a fondo, altre due, danneggiate dal rogo, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco sono state spinte al largo per motivi di sicurezza.

Incendio al porto di Castelsardo (foto L'Unione Sarda-Calvi)

Sul posto le squadre nautiche partite dal distaccamento di Porto Torres, intervenute anche via terra e supportate dal comando provinciale di Sassari. Il nucleo dei sommozzatori ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altre imbarcazioni disormeggiando le unità in fiamme portate al largo.

Sono in corso le operazioni di bonifica dell’area portuale. Non si segnalano feriti. Sul posto anche il funzionario di guardia e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Il rogo potrebbe essere doloso. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata