Missione riuscita quella del Comune di Castelsardo in Puglia. Nei giorni scorsi, la delegazione guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto ha partecipato al Festival nazionale dei Borghi più Belli d’Italia che si è svolto a Sammichele di Bari.

La prima cittadina, accompagnata dalla consigliera Eleonora Vigliaroni e dall’assessore al Turismo e consigliere nazionale dell’associazione Giuseppe Ruzzu, ha portato in Puglia la storia, la cultura e le bellezze della città dei Doria.

Tra i temi toccati durante alcuni focus tematici c’è il progetto “Le 100 strade più belle d’Italia”, per il quale Castelsardo ha segnalato le migliori del territorio. Altro tema che ha visto Castelsardo assoluta protagonista è, ovviamente, quello del turismo nei borghi. Il festival nazionale dei Borghi più Belli d'Italia è un grande evento dedicato alla promozione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico dei borghi italiani. È un’occasione di incontro tra istituzioni, amministratori, operatori del turismo, imprese e cittadini per valorizzare il ruolo dei piccoli comuni come motori di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita. Attraverso convegni, incontri, spettacoli, laboratori, mostre ed esperienze enogastronomiche, il festival promuove il confronto sulle principali sfide dei borghi, come lo spopolamento, la tutela del patrimonio, i servizi, l’accessibilità e le opportunità di sviluppo, favorendo il dialogo e la condivisione di buone pratiche.

Un appuntamento che racconta l’autenticità dei territori e guarda al futuro dei borghi italiani.

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