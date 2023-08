I cittadini di Castelsardo, e non solo, sono esasperati. Anche in piena stagione turistica in diversi rioni e zone della cittadina manca l'acqua.

Il sindaco Antonio Capula, dopo le continue interruzioni ai rubinetti, ha investito del problema il Prefetto di Sassari Paola Dessì, che ha scritto ad Abbanoa, intimando i dirigenti a risolvere il problema, «individuando, anche di concerto con l'Amministrazione comunale, le soluzioni atte a superare le criticità segnalate, per poter garantire un essenziale servizio alla località».

Una lettera che sembra già avere avuto i suoi effetti. Ieri infatti Abbanoa ha comunicato «l’avvio della risoluzione del problema che sta comportando la non erogazione di acqua di rete in diverse zone della città». Ma i disagi continuano. Infatti il comune di Castelsardo, dalle 8 e 30 di stamattina, ha messo a disposizione dei cittadini due autobotti. Una nell’area antistante la chiesa della Sacra Famiglia (Monte de la Marina) e l’altra in Piazza Brancaleone Doria. Inoltre, in caso di ulteriore necessità, un’altra autobotte farà la spola anche a Sunajola e Lu Bagnu alto.



© Riproduzione riservata