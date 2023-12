Ormai è ufficiale, la star Mahmood sarà il protagonista della notte di San Silvestro a Castelsardo. Un artista che ha vinto per ben tre volte il Festival di Sanremo, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest ed ha prestato la propria voce al personaggio di Sebastian nella rivisitazione live-action del classico Disney La Sirenetta.

«Castelsardo ha una lunga tradizione di concerti in piazza a Capodanno - sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula - e, nonostante la ricca offerta delle altre piazze dell'Isola, abbiamo voluto comunque proporre un nome di pregio ai nostri concittadini e agli ospiti». «Mamhood raccoglie consensi su una fascia generazionale differente da quella di Alghero, Sassari e Olbia - conferma l'assessore a Cultura e turismo Valeria Sini – per questo motivo abbiamo voluto diversificare, creando una situazione ottimale per i giovani».

Il cantante sarà protagonista al prossimo Festival di Sanremo 2024 e, a seguire, sarà impegnato in un tour europeo che si articolerà in sedici date, fra aprile e maggio, in dieci Paesi: Lussemburgo, Regno Unito, Francia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Spagna, oltre all'Italia, con gran finale al Fabrique di Milano il 17 maggio. Il programma delle feste a Castelsardo prevede anche altre iniziative. Nella notte di Capodanno i fuochi di artificio dalle mura del castello dei Doria. Inoltre ha già preso il via il concorso “La vetrina più bella”, che si chiuderà il 7 gennaio 2024 con premi in danaro, nato con lo scopo di sostenere il commercio locale e stimolare la creazione di un'atmosfera festiva con luminarie accese, che incentivi i cittadini a compiere i propri acquisti nei negozi locali. Gli eventi si concluderanno martedì 16 e mercoledì 17 gennaio 2024 con la Festa di Sant'Antonio Abate, patrono della città.

