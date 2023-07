Riapre a Caprera, dopo un importante intervento di restauro, il mulino a vento di Giuseppe Garibaldi.

L'inaugurazione è in programma martedì 25 luglio alle 17, al Compendio Garibaldino di Caprera, alla presenza del direttore della Direzione regionale Musei Sardegna, Francesco Muscolino e del responsabile dell'intervento dei lavori di restauro, Luciano Cannas, che racconteranno la storia e le fasi dell'importante progetto di manutenzione.

Costruito tra il 1861 e il 1868, questo mulino sostituì quello già esistente introdotto dallo stesso Generale intorno al 1856, subito dismesso perché esposto alle forti correnti di maestrale. E fu proprio la particolare esposizione dell’isola ai venti dominanti che ispirò la costruzione di un nuovo mulino, in un’area più riparata, che ebbe un ruolo fondamentale nella nascente azienda agricola di Caprera per la produzione di prodotti indispensabili come farina, vino e olio.

Un’opera ambiziosa e moderna, particolarmente cara all’eroe dei due mondi, che insieme ad un abile ingegnere, il garibaldino Edoardo Barberini, dopo un attento studio dei venti, ne elaborò la progettazione e il sofisticato meccanismo che, ancora oggi, dopo l’accurato intervento di manutenzione, risulta integro e perfettamente funzionante.



