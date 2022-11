Restringimenti della carreggiata, percorsi a passo d’uomo e rallentamenti, per molti automobilisti rappresentano vere e proprie trappole che creano disagi alla circolazione. Nel tratto tra Sassari e Porto Torres sono in corso gli interventi di sostituzione delle barriere spartitraffico centrali su un tratto di oltre 10 chilometri, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Interventi che rientrano nell’ambito di un ampio programma di riqualificazione messo a punto dall’Anas sul tratto nord della statale 131 Carlo Felice, “finalizzato ad incrementare gli standard di sicurezza dell'arteria”.

Ma per gli automobilisti i coni divisori che costringono a continui “stop and go” e a procedere a passo di lumaca continuano a rappresentare un incubo per il traffico. I lavori sono già stati completati su un tratto di 5 chilometri dove sono stati installati nuovi New Jersey. Gli interventi proseguono nel tratto tra il chilometro 225 e il 230. La conclusione è prevista entro aprile 2023. I lavori procedono anche nei sovrappassi verso Bonnanaro (al km 179,220) e in direzione Siligo (al km 186,680), dove sono in corso interventi di manutenzione che consistono nella demolizione e ricostruzione delle opere.

Il primo intervento ha un valore di circa 800mila euro e l'ultimazione è prevista per novembre 2022. Il secondo, del valore di circa 750mila euro, sarà concluso a dicembre 2022.

