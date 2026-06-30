«Uniti per fare del bene. Non voglio soci spettatori, ma protagonisti e ognuno con un proprio ruolo, anche piccolo, perché il club è forte se i soci formano una vera squadra. Dobbiamo lavorare uniti collaborando con altri club, come il Rotaract, con altri enti e associazioni del territorio».

Con queste parole che riprendono il moto del presidente internazionale, Mario Camargo, il nuovo presidente del Rotary club Porto Torres, Paolo Pinna, ha segnato il passaggio di consegne, subentrando a Giuseppe Spiga nella guida del club. La cerimonia ufficiale del cambio di campana si è svolta sabato scorso presso le Tenute Li Lioni.

Il nuovo presidente ha raccolto il testimone dal presidente uscente a conclusione dell’anno rotariano 2025-2026, alla presenza di soci e ospiti, fra cui il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e dell’assistente governatore del Rotary del distretto 2080, Roberto Deiana. «Bacchette magiche non ne ho, - ha aggiunto Pinna - ma ho voglia di ascoltare, di lavorare anche sbagliando, pertanto accetto questo collare con orgoglio, con responsabilità e tanta voglia di servire». Il past president Spiga ha tracciato un bilancio del suo mandato attraverso molteplici iniziative che hanno coinvolto le scuole, oltre al consueto Premio Parodi consegnato ogni anno allo studente più meritevole. Altre attività, a favore della comunità locale, si sono svolte attraverso serate di beneficenza, al fine di raccogliere fondi per l’eradicazione della Polio e per sostenere il progetto “La Scuola è vita”, iniziativa coordinata a livello regionale per la realizzazione della scuola elementare per i bambini del Madagascar.

Il Rotary, tramite la partecipazione attiva dei soci e grazie all’importante presenza femminile, dà vita ai progetti di sostegno a realtà meritevoli e allo stesso tempo bisognose. In occasione della serata è stato presentato il progetto Giovani per uno scambio culturale oltre confine, curato da Francesca Bangoni e Monica Sanna, che ha visto protagonista Isaia Loriga, lo studente di 18 anni che ha vissuto un anno scolastico, dal 4 settembre al 1 giugno, presso una scuola di eccellenza in Argentina. Il nuovo presidente ha, infine, presentato la squadra del direttivo composta da: past president Giuseppe Spiga, vice Antonio Turra, tesoriere Giovanni Carboni, prefetta Maria Antonietta Rozzo, segretaria Monica Sanna, effettivo Piero Tolu, responsabile progetti Leonetto Conti, facilitatore dell’apprendimento Claudio Golino, presidente commissione fondazione Giuseppe Acciaro, responsabile innovazione e giovani leader Francesca Bangoni, oltre ai consiglieri quali Massimo Pintus, Mario Marogna, Alessandro Pinna e Marisa Gabbani.





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