Condannati ieri in tribunale a Sassari a 5 e 4 anni di reclusione i due extracomunitari accusati di rapina e lesioni nei confronti di un sassarese. A disporlo il gup Sergio De Luca, in sede di abbreviato, al termine della discussione delle parti. L’episodio incriminato risale a fine novembre 2024 quando due persone di nazionalità gambiana, così riferisce l’imputazione, aggrediscono un passante di notte in via Padre Zirano. Con la scusa di avere una sigaretta la coppia colpisce l’uomo con calci e pugni, spruzzandogli sul volto dello spray urticante e rubandogli il cellulare e il portafogli con all’interno la somma di 75 euro.

La vittima chiama i carabinieri che, ricevuta la descrizione, nel giro di 20 minuti individuano i due in una via del centro storico e che con sé avevano un passamontagna e lo spray.

I due avvocati del 25enne, che ha ricevuto la condanna più pesante, e del 23enne, rispettivamente Andrea Devoto e Francesca Severoni, hanno ribattuto all’arringa della pm Maria Paola Asara sostenendo che la refurtiva non era stata trovata addosso ai loro clienti e annunciando appello contro la sentenza.

