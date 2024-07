Il Beach club A-Mare della società Bagni del Corallo può riprendere la sua attività, accogliendo turisti e residenti nel solarium in località Calabona. Il Tar ha infatti sospeso in via cautelare il provvedimento di interdizione che era stato adottato pochi giorni fa dal Comune di Alghero. I giudici del Tribunale amministrativo decideranno nel merito il prossimo 7 agosto. Il decreto è firmato dal presidente della seconda sezione del Tar di Cagliari e, di fatto, accoglie la richiesta dei tre legali della società Bagni del Corallo, mettendo in stand-by il provvedimento con cui il dirigente responsabile del Suape del Comune di Alghero aveva ordinato il ripristino dei luoghi.

Alla luce di questa decisione lo stabilimento A-Mare potrà proseguire a fornire servizi ai bagnanti: lettini, ombrelloni e somministrazione di cibi e bevande.

