Si è conclusa con un grande successo di pubblico la terza edizione del Nautic Event Sardegna, la manifestazione organizzata da Assonautica Nord Sardegna che si è svolta da venerdì 14 a domenica 16 all’ombra della Torre Aragonese a Porto Torres.

L'edizione 2024 del Nautic Event Sardegna è stata caratterizzata da un programma ricco di eventi dedicato al mondo della nautica, ai suoi porti, alle sue marine e ai suoi approdi. Ma più in generale a tutto il sistema turistico che si intreccia indissolubilmente alla nautica da diporto. Da qui una serie di incontri e dibattiti per tre giorni intensi, caratterizzati da analisi, prospettive e soluzioni. Per dare nuova linfa ad una filiera che merita più spazio e su cui si può puntare, come a Porto Torres, per sostenere lo sviluppo economico.

Nella terza e ultima giornata il talk che ha visto protagonisti i direttori dei parchi nazionali de La Maddalena e Asinara, Giulio Plastina e Vittorio Gazale, i direttori delle aree marine protette di Capotesta e Tavolara, Yuri Donno e Lorenzo Lutzoni, insieme al commissario del parco Asinara, Giovanni Cubeddu. Hanno illustrato le peculiarità dei singoli parchi e gli spazi e le prospettive per la nautica da diporto. Al centro dell’incontro anche la pesca nelle aree marine protette.

Il presidente del Flag Nord Sardegna, Benedetto Sechi, dopo l’approvazione del Piano strategico per promuovere la pesca e superare le più gravi criticità che colpiscono il settore lancia la proposta di legge per disciplinare la pesca ricreativa e sportiva come la caccia. «Per il grave impatto che questo tipo di pesca provoca su migliaia di pescatori professionisti, a causa dell’enorme prelievo di risorsa ittica, creando un danno alla pesca commerciale», ha precisato Sechi.

Sul palco del Nautic Event anche la vicesindaca Simona Fois, e i sindaci del territorio. Il Nautic Event Sardegna ha offerto un ricco susseguirsi di eventi collaterali, come convegni, workshop, mostre e spettacoli nelle serate organizzate dal programma camerale Salude&trigu. Un'occasione che tutti gli appassionati del mare hanno colto per approfondire le loro conoscenze e al tempo stesso per vivere un'esperienza unica insieme a molte delle manifestazioni programmate non solo nei mesi estivi ma anche in periodi di bassa stagione. Un altro successo colto grazie alla collaborazione degli organizzatori degli eventi in cartellone. «Siamo molto soddisfatti del successo anche di questa edizione del Nautic Event», ha dichiarato il presidente di Assonautica Nord Sardegna, Giovanni Conoci. «Abbiamo avuto un grande afflusso di pubblico e un feedback positivo da parte di tutti coloro i quali si sono avvicinati al nostro evento dedicato non solo alla nautica, ma più in generale a tutto il territorio promosso in chiave turistica. Questo ci conferma che il Nautic Event è un'importante manifestazione per la promozione della nautica associata all'accoglienza, capace di coinvolgere tutta la Sardegna».

Il Nautic Event Sardegna 2024 – che ha avuto come testimonial il velista Andrea Mura, seguitissimo dal pubblico così come le sue imprese - si è confermato un evento di grande richiamo come lo scorso anno ad Alghero, contribuendo a promuovere la nautica in Sardegna in un quadro più ampio di crescita e consolidamento dell'offerta turistica. In un percorso che non finisce qui. L'appuntamento a questo punto è per la prossima edizione che si preannuncia ancor più ricca di idee, contenuti ed eventi.

Nautic Event Sardegna 2024 è un'azione di marketing territoriale organizzata da Assonautica nord Sardegna che può contare sul sostegno concreto della Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude&Trigu. Per un’azione che ha registrato la collaborazione del Comune di Porto Torres, insieme a Consorzio industriale provinciale di Sassari, Parco dell'Asinara, Capitaneria di Porto Torres e Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, oltre ai dodici comuni del Coros che hanno promosso cultura, tradizioni ed enogastronomia.

© Riproduzione riservata