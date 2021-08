E’ Dario Sorrentino, 64 anni, medico e docente universitario, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ad Alghero, lungo la provinciale 51, nel Parco naturale regionale di Porto Conte.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella alla sua mountain bike insieme a un amico, quando, dopo aver lasciato lo sterrato per tornare sulla carreggiata asfaltata, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto. Proprio in quel momento, però, sopraggiungeva l’autobus che collega la città catalana alle spiagge. L’autista si è trovato di fronte il ciclista e non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il 64enne è stato così travolto, morendo sul colpo. Purtroppo vani sono stati, infatti, i soccorsi giunti dopo l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sassari, che dopo aver effettuato i rilievi e ascoltato le testimonianze e che hanno poi presentato rapporto alla Procura di Sassari.

