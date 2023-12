Attraverso una convenzione, il Comune di Burgos ha ottenuto un milione di euro per l’intervento di messa in sicurezza delle aree prospicienti il castello e dei versanti lungo la strada Provinciale 101 e la via Pio IX.

«Un importante risultato che mette in risalto la nostra preoccupazione inerente la sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini e di tutti coloro che percorrono le due principali strade che portano all’ingresso del nostro paese - ha dichiarato il sindaco, Leonardo Tilocca -. Sentiamo doveroso ringraziare l'onorevole Daniele Cocco, in modo particolare per l’attenzione dimostrata nel presentare l'emendamento e per la sensibilità nell'ascoltare e comprendere i bisogni e le necessità del nostro paese e dell'intero territorio. Ringraziamo inoltre, l'Assessore Regionale agli Enti Locali Aldo Salaris per aver condiviso ed accolto la richiesta».

«È doveroso ricordare che come amministrazione comunale, dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo voluto seguire con particolare attenzione la situazione riguardante la strada provinciale 101, in quanto la sua chiusura, durata oltre cinque anni, ha creato non poche difficoltà alle attività produttive e a tutta la cittadinanza - ha aggiunto il primo cittadino -. La predisposizione di un progetto esecutivo, l'approvazione dello stesso e l'invio alle autorità competenti, ha fatto sì che si raggiungesse il nostro obiettivo: i nostri continui appelli sono stati ascoltati e presi in considerazione dalle autorità preposte, le quali hanno dato una risposta attiva alle nostre istanze».

«Grazie all'intervento attento e puntuale della Provincia di Sassari, si è potuto procedere all'apertura della strada e in un'ottica di programmazione politica, abbiamo pensato di continuare con la richiesta di importanti risorse, onde intervenire, nel più breve tempo possibile, affinché abbiano inizio i lavori di completamento dell'intera area prospiciente il Castello - ha concluso Tilocca -.Questi importanti risultati ottenuti, ci fanno ben sperare in un’ottica di risoluzione definitiva dell'opera».

