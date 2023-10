Prosegue l'attività dell'amministrazione comunale di Burgos, paese del Goceano, nel settore dei Lavori pubblici. Un intervento, dal costo di 50mila euro, ha interessato alcuni lavori di adeguamento della rete di illuminazione pubblica su tutta la Via Pio IX.

«È stato possibile sostituire delle lampade esistenti a tecnologia tradizionali con quelle a tecnologia Led. Questo consentirà un risparmio economico per la pubblica amministrazione sia in termini di manutenzione oltre a ridurre il fabbisogno di consumo energetico - ha dichiarato il sindaco Leonardo Tilocca -. Nello stesso progetto è stato possibile procedere al rifacimento di due dorsali elettriche con opere di scavo, posa dei corrugati, pozzetti e ripristino pavimentazione».

Con un secondo intervento di 80mila euro il comune è intervenuto per la messa in sicurezza vari tratti stradali all'interno del centro abitato da Via Enrico Costa, Via Europa e Via Marconi, con la sistemazione della pavimentazione, la sostituzione di alcune ringhiere poste in prossimità di dislivelli e il rifacimento della segnaletica stradale.

«Grazie ad un’attenta progettazione è stato possibile inserire alcuni interventi che hanno interessato anche il complesso scolastico con la sostituzione di cancelli scorrevoli - ha aggiunto il primo cittadino -. I lavori appena conclusi vanno ad integrarsi ad altre importanti opere che nei prossimi mesi andremo a realizzare nel nostro paese. Per noi rimane una priorità rendere sempre più accogliente la nostra comunità, garantendo ai nostri cittadini servizi efficienti e maggior sicurezza».

