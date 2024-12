Lavori di manutenzione delle strade e della Caserma dei Carabinieri nel comune di Burgos. A seguito della firma, da parte dell'amministrazione comunale, di alcune convenzioni di finanziamento, pervenute dalla Regione Sardegna - assessorato dei Lavori Pubblici, con gli interventi che verranno avviati nei prossimi mesi. Con il contributo di 200mila euro per il completamento del "Centro Sociale" sito in Piazza Canu. Ulteriori fondi pari a 300mila euro per la ristrutturazione completa dell'immobile "Caserma dei Carabinieri a cavallo" sita in Foresta Burgos, mentre le risorse dell’importo di 300mila euro per la manutenzione straordinaria delle seguenti strade: via Adelasia, via Vittorio Emanuele, via Umberto e relative traverse.

«Prosegue senza sosta il lavoro di programmazione della nostra amministrazione comunale», osserva il sindaco Leonardo Tilocca « nell'ottica di un impegno che mira a farsi voce dei problemi e dei bisogni dei cittadini, ma che con il tempo si traduce in soluzioni concrete, per il bene e nell'interesse di tutta la comunità».

