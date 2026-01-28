Si ribalta su un lato un pulmino all’altezza di Bonorva. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio sulla 131 poco dopo che il mezzo, al cui interno vi erano 7 lavoratori che stavano tornando a casa, aveva superato il paese.

L’autista avrebbe avuto un colpo di sonno e il pulmino è finito fuori strada.

Per fortuna non ci sono conseguenze gravi: una persona è stata condotta in elisoccorso a Sassari in codice giallo con ferite alla testa, altre due invece a Ozieri in codice verde.

