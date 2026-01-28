l’incidente
28 gennaio 2026 alle 16:48aggiornato il 28 gennaio 2026 alle 17:35
Bonorva, si ribalta un pulmino con 7 lavoratori: interviene l'elisoccorsoL’episodio nel pomeriggio sulla 131. L’autista avrebbe avuto un colpo di sonno
Si ribalta su un lato un pulmino all’altezza di Bonorva. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio sulla 131 poco dopo che il mezzo, al cui interno vi erano 7 lavoratori che stavano tornando a casa, aveva superato il paese.
L’autista avrebbe avuto un colpo di sonno e il pulmino è finito fuori strada.
Per fortuna non ci sono conseguenze gravi: una persona è stata condotta in elisoccorso a Sassari in codice giallo con ferite alla testa, altre due invece a Ozieri in codice verde.
