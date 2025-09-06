Bonorva, colpo in un’abitazione: ladri in fuga con 30mila euroI Carabinieri a caccia dei responsabili. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Topi d'appartamento nel centro urbano di Bonorva.
Il furto sarebbe avvenuto circa un mese fa, nella notte tra il 9 e il 10 agosto ed avrebbe fruttato ai malviventi circa trentamila euro. Il fatto è trapelato soltanto ora.
I ladri avrebbero forzato la porta d'ingresso facendo irruzione nell'abitazione. Una parte del denaro in contante si trovava custodita all'interno della cassaforte, mentre buona parte del bottino è stata prelevata da una giara di vetro e una quota anche da un portaghiaccio.
L’uomo vittima del furto avrebbe poi allertato i carabinieri della stazione di Bonorva che hanno proceduto ad effettuare i rilievi all'interno della casa, alla ricerca di possibili tracce che potrebbero essere utili alle indagini.
I carabinieri avrebbero rilevato impronte digitali che potrebbero essere rilevanti per identificare i ladri.
Al vaglio dei militari anche le immagini di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i responsabili in azione.