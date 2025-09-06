Topi d'appartamento nel centro urbano di Bonorva.

Il furto sarebbe avvenuto circa un mese fa, nella notte tra il 9 e il 10 agosto ed avrebbe fruttato ai malviventi circa trentamila euro. Il fatto è trapelato soltanto ora.

I ladri avrebbero forzato la porta d'ingresso facendo irruzione nell'abitazione. Una parte del denaro in contante si trovava custodita all'interno della cassaforte, mentre buona parte del bottino è stata prelevata da una giara di vetro e una quota anche da un portaghiaccio.

L’uomo vittima del furto avrebbe poi allertato i carabinieri della stazione di Bonorva che hanno proceduto ad effettuare i rilievi all'interno della casa, alla ricerca di possibili tracce che potrebbero essere utili alle indagini.

I carabinieri avrebbero rilevato impronte digitali che potrebbero essere rilevanti per identificare i ladri.

Al vaglio dei militari anche le immagini di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i responsabili in azione.

