Alghero, bimba di 3 mesi in pericolo di vita trasportata d'urgenza a RomaIl trasferimento a bordo di un G650 dell'Aeronautica Militare partito da Ciampino
Una bimba di appena tre mesi, ricoverata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in imminente pericolo di vita è stata trasferita con la massima urgenza al Bambino Gesù di Roma con un volo sanitario dell'Aeronautica Militare.
Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.
Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo G650 è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Alghero nel pomeriggio. Atterrato intorno alle 17, la piccola è stata subito imbarcata insieme a uno dei genitori e all'equipe medica. Dopo l'atterraggio a Ciampino, avvenuto poco prima delle 18, un'ambulanza l’ha trasportata verso la struttura ospedaliera per il ricovero.
(Unioneonline)