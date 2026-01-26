La società del Tennis Club Porto Torres continua nel suo progetto di rinnovamento degli impianti sportivi, grazie ad un ulteriore finanziamento regionale pari a 70mila euro. Una proposta progettuale predisposta e presentata dal Club alla Regione che ha stanziato le somme al Comune per la gestione. Le risorse sono destinate alla sopraelevazione della Club House, attraverso la realizzazione di una pergola con vetrate per migliorare gli spazi fruibili. Il Comune di Porto Torres investe nell’innovazione delle strutture sportive puntando su nuovi progetti di riqualificazione e di eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di spazi multifunzionali. «Risorse concrete che rafforzano il sistema sportivo locale e contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei territori», commenta l’assessora allo Sport, Gavina Muzzetto, presente alla IX Conferenza regionale dello sport “L’Isola dello Sport”, un momento di confronto durante il quale è stato tracciato il bilancio del triennio appena concluso 2023–2025 e presentata la programmazione regionale per il triennio 2026–2028. Nel corso dei lavori, l’assessora regionale dello Sport, Ilaria Portas, ha illustrato l’impegno e le risorse che la Giunta regionale sta mettendo in campo a favore del settore Sport. L’amministrazione comunale risulta beneficiaria di un milione di euro per la riqualificazione ed efficientamento energetico della Cittadella Sportiva, somme destinate alla realizzazione degli spogliatoi dei campi di calcio 2 e 3, oltre a mezzo milione per l’intervento di riqualificazione ed efficientamento del Palasport “Alberto Mura” tramite bando Ras.

© Riproduzione riservata