Dallo stato dell’arte delle bonifiche all’operazione di decommissioning con gli investimenti futuri per l’area industriale di Porto Torres. È scritto nero su bianco nella lettera che il presidente del consiglio comunale, Franco Satta, ha inoltrato all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per invitarlo a partecipare ad un consiglio comunale aperto con oggetto principale la dismissione dei vecchi impianti nell’area produttiva e lo stato delle bonifiche, comprese le prospettive della piattaforma di trattamento dei rifiuti industriali gestita dalla partecipata Eni Rewind.

La decisione di un incontro nasce in occasione della riunione della conferenza dei capigruppo del consiglio comunale che si è tenuta in data 15 marzo, in cui è stata avanzata la richiesta, promossa da tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione, per l’effettuazione di una seduta consiliare aperta con la società Eni, e i rappresentanti delle componenti Matrìca, Versalis ed Eni Rewind. Al centro dell’incontro anche il Piano industriale per le aree produttive di Porto Torres e la politica energetica.

