Quello che accade sul palco è teatro, quello che accade dietro le quinte è vita divertente e crudele. All'Astra di Sassari va in scena uno dei grandi successi della compagnia BobòScianèl che venerdì alle 20.30 rappresenta "Gulash&Camomilla".

Il regista e attore Daniele Coni sarà affiancato da Laura Calvia, Elisa Casula, Aldo Milia. Scene e costumi sono di Mattia Enna.

L’azione si svolge nel 1946 e ha come protagonisti gli attori di una scalcinata compagnia teatrale londinese che mette in scena un dramma triste e commovente, ma ciò che accade precedentemente alla prima mostrerà al pubblico cosa serpeggia dietro le quinte, quali sono i caratteri degli attori e quali quelli dei personaggi in un susseguirsi di gag crudeli e molto divertenti.

«La scelta dell'immediato dopoguerra ci faceva gioco – dice Daniele Coni - per raccontare i vecchi fasti di attori che un tempo erano in voga e che nella commedia si trovano a lottare con le unghie per poter lavorare (tutto questo risulta paradossalmente molto attuale). Sono animati da una grande passione e cedono al compromesso pur di andare in scena. Mi stuzzicava poi l'idea di raccontare attraverso il meta teatro la vita reale dei protagonisti, che prima di essere attori e personaggi sono persone».

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di prosa della rassegna “Primavera a teatro” organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari.

© Riproduzione riservata