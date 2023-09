Il comune di Banari amministrato dal sindaco Francesco Basciu, in collaborazione con la Pro loco presieduta da Luciana Sassu e l'aiuto dello sportello linguistico del Meilogu, ha voluto organizzare un evento dedicato a due dei suoi figli illustri: il poeta improvvisadore Barore Sassu e quello a taulinu Angelo Porcheddu.

La serata è in programma domenica 10 settembre, a partire dalle 18, in largo Gramsci, e prevede l'intervento dell'operatore linguistico Mauro Piredda e dei musicisti Luciano Sezzi (sassofonista) e Andrea Fenu (pianista).

Sassu, per oltre cinquant'anni, ha avuto modo di far conoscere la sua rima improvvisata in tutte le piazze della Sardegna. Durante la sua lunga carriera ha avuto modo di confrontarsi con i più importanti esponenti dell'arte poetica improvvisata: da Raimondo Piras di Villanova Monteleone a Giuseppe Sotgiu di Bonorva, da Giovanni Seu di Chiaramonti ad Antonio Piredda di Thiesi, solo per citarne alcuni.

Di contro, Porcheddu è stato tra coloro che si sono portati a casa una grande quantità di premi nei concorsi di poesia: per citarne qualcuno Posada e Ozieri.

