«Interrotta l'erogazione dell'acqua nel distretto di Casteldoria da giovedì 28 marzo e fino al 2 aprile».

Lo comunica il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che si è già adoperato nell'informare gli utenti del distretto irriguo della Bassa Valle del Coghinas. L'interruzione è dovuta a problemi tecnici non attribuibili al Consorzio che a sua volta è stato informato da una nota dell'Enas, soggetto competente per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale. Troppo bassi i livelli di invaso e della capacità di presa della diga di Casteldoria.

Questi i problemi all’origine della interruzione dell’erogazione dell’acqua. Pertanto per affrontare l’emergenza stata convocata la cabina di regia. Il presidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Toni Stangoni in seguito alla nota di Enas, diffusa ieri, venerdì 29 marzo, per l’alimentazione idrica dei comparti allacciati all’invaso del Coghinas a Casteldoria, si è deciso di non prelevare l’acqua, al fine di consentire il ripristino di un seppure limitato approvvigionamento agli impianti di potabilizzazione.

«Per l’abbeveraggio del bestiame - ha comunicato ai propri utenti il Consorzio di Bonifica dopo la riunione della Cabina di regia - é stato attivato un apposito servizio della Protezione Civile che può essere richiesto tramite il Consorzio al numero 079.5627002 da contattare entro le ore 10 di ogni giorno. L’interruzione dell’erogazione idrica, che presumibilmente si protrarrà sino a martedì 2 aprile ed eventuali nuovi aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente». Sarà cura del Consorzio comunicare agli utenti del Distretto irriguo lo stato di avanzamento della situazione.

© Riproduzione riservata