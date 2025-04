Sassari ignorata dalla giunta Todde. È l’accusa di Luca Babudieri, coordinatore di Fratelli d’Italia nel capoluogo turritano. «Nell’ultima finanziaria», denuncia, «la sinistra sarda guidata dalla Presidente Todde ha destinato ben 9 milioni di euro al Comune di Cagliari per la gestione dei rifiuti». Sassari invece, secondo Babudieri, sarebbe stata dimenticata.

Babudieri prosegue: «Avevamo già sollevato il caso dei 57 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione destinati dalla Regione all’Università di Cagliari, mentre all’Ateneo di Sassari non è arrivato nemmeno un centesimo. Una scelta vergognosa, dettata unicamente da ragioni politiche: il rettore dell’Università di Sassari si era candidato a Sindaco con il centrodestra, e questo è bastato alla sinistra per punire un’intera comunità accademica».

Secondo il meloniano l’esecutivo Todde non rispetterebbe la città, nonostante la presenza di diversi assessori del territorio. «Anche la nostra Città ha un’amministrazione di sinistra che, per tramite del Sindaco Mascia si è più volte detta vicina alla Giunta Regionale e amica della Presidente Todde, ma evidentemente l’amicizia non è ricambiata. Sassari», conclude Luca Babudieri, «viene lasciata indietro non per mancanza di risorse, ma per una precisa volontà politica che denunciamo e continueremo a combattere».

© Riproduzione riservata