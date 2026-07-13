Auto in sosta vietata o nella pineta, oltre 100 multe sul litorale di SassariControlli intensificati nel fine settimana tra Platamona e Porto Ferro
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Oltre 100 multe nell'operazione Litorali sicuri a Sassari. La polizia locale è intervenuta nel weekend, tra Platamona e Porto Ferro, riscontrando una serie di illeciti.
Tra questi le auto parcheggiate in aree protette e negli stalli riservati alle persone con disabilità, in particolare nella rotonda di Platamona, oppure i mezzi fermi nelle pinete con il potenziale rischio di innescare incendi, soprattutto a Porto Ferro, nonostante la cartellonistica con il divieto.
I controlli sulle aree demaniali e sul litorale proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare le condotte scorrette, che prevedono multe che vanno da centinaia a migliaia di euro.