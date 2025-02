L’evento formativo dal titolo “Autismo: educare all’affettività e alla sessualità” è rivolto a genitori, operatori sanitari, insegnanti, tutor, educatori, psicologi e pedagogisti. Il corso si terrà si terrà nell’auditorium dell’Ex-Ma.Ter (Ex Mattatoio) in via Zanfarino a Sassari il 1° marzo dalle 8.30 alle 17.30.

L’associazione Angsa Sassari Aps ha chiamato come docente Marco Pontis, esperto nel settore e riconosciuto a livello nazionale per il suo impegno nella sensibilizzazione e nell’educazione delle persone autistiche. Formatore, autore e instructional designer presso il Centro Studi Erickson di Trento, Pontis è docente di Pedagogia e Didattica Speciale all'Università degli Studi di Perugia e alla LUMSA di Roma.

Giovanna Tuffu, presidente di Angsa Sassari, spiega: «L’incontro avrà un taglio pratico e offrirà strumenti concreti per supportare le persone nello spettro autistico nel riconoscere e vivere in modo sereno la propria affettività e sessualità, superando pregiudizi e barriere culturali».

Ecco alcuni degli argomenti: funzionamento globale specifico della singola persona (bambini, adolescenti e adulti); personalizzazione degli interventi educativi; strumenti educativi evidence-based; l’utilizzo di supporti visivi nel percorso educativo per facilitare la comprensione e l’interazione; attività pratiche per potenziare le capacità cognitive ed emotive attraverso il gioco; strategie per migliorare le abilità comunicative e la socializzazione; tecniche di mindfulness per aiutare nella gestione delle emozioni e nella concentrazione.

