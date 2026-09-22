Settecento chili di rifiuti rimossi, domenica scorsa a Sassari, dai 18 volontari di Plastic Free Onlus.

Nel “raccolto” complessivo ci sono pneumatici, batterie per auto, vetro, plastica, siringhe e materiali di ogni genere, recuperati tra via Bellini, nella zona della Scuola Agraria, via Pirandello e il parcheggio di via Solari.

Nello specifico dell’operazione sono stati presi sei pneumatici, due cerchioni per auto, sei copricerchi, tubazioni in plastica, quattro batterie per auto, due bidoni in plastica e una stufetta.

A queste cifre si sono poi sommati 30 sacchi di rifiuti indifferenziati, 18 sacchi di bottiglie in vetro, sei di plastica e lattine e tre di carta, oltre a una 30ina di siringhe e innumerevoli mozziconi di sigaretta.

A coordinare la giornata sono stati i referenti Plastic Free Roberto Manca, Serena Solinas e Maria Grazia Pisanu, insieme agli altri volontari impegnati nelle diverse aree interessate. I rifiuti, messi nell’isola ecologica di via Pirandello, sono stati ritirati da Ambiente Italia, gestore del servizio per il Comune di Sassari.

La pulizia compiuta ha evidenziato una volta di più la criticità dell’abbandono dei rifiuti e i referenti di Plastic Free hanno già annunciato un nuovo sopralluogo, in modo da valutare la situazione e programmare un ulteriore intervento.

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