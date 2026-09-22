Fede, partecipazione e comunità nelle giornate appena concluse e dedicate a San Nicola, a Stintino, un appuntamento importante che ha unito la borgata più grande. «È stato un momento in cui la devozione per il nostro Santo Patrono si è rinnovata nel cuore della comunità, trovando la sua sede naturale nella nostra Chiesa: un bene fondamentale finalmente messo in sicurezza, restaurato e riaperto al pubblico. Vedere la piazza piena di persone, i momenti di preghiera e i momenti di condivisione è stata un'immensa emozione», dichiara l’assessora alle borgate Mara Sanna.

«Restituire ai fedeli la loro Chiesa e veder rinascere questa festa rappresenta la concretizzazione dell’impegno preso dalla nostra amministrazione: custodire le tradizioni e l'identità del territorio, valorizzando le nostre borgate. Vedere la comunità riunita e partecipe ripaga di ogni sforzo», dichiara la sindaca Rita Limbania Vallebella. Un traguardo importante reso possibile dalla determinazione dell'Amministrazione Comunale e dalla collaborazione tra le istituzioni religiose e civili. La festa di Pozzo San Nicola ha visto la partecipazione di don Daniele Contieri per la guida spirituale, la celebrazione e la costante collaborazione; le prioresse per l'impegno e l'organizzazione e la proloco stintinese e a tutti i volontari comprese le attività commerciali. Presente anche l'arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Francesco Soddu che ha presieduto le celebrazioni religiose.

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