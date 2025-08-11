L’Assemblea dei soci dell’azienda trasporti pubblici di Sassari, Atp S.p.A. ha nominato il nuovo presidente e il nuovo consiglio d'amministrazione, che resteranno in carica per tre anni. Il nuovo presidente, che subentra a Paolo Depperu, è il cinquantunenne Alessandro Zara, laureato in Giurisprudenza ed esperto in innovazione e trasformazione digitale, business design e strategia aziendale.

Nel Cda è stato confermato Antonio Masala, classe 1986, laureato in Scienze Economiche, commercialista, mentre sono stati nominati Roberto Ruggiu, classe 1965, geometra abilitato e impiegato con mansioni tecniche amministrative riguardante il campo delle energie rinnovabili; Cinzia Sotgiu, classe 1971, laureata in Economia e Commercio e collaboratore professionale di ricerca sanitaria; Aurelia Rosa Anna Ornano, classe 1963, laureata in Scienze Agrarie, libero professionista esperta in progettazione e cura del verde privato e pubblico.

I tre sindaci dell'Atp sono Fabrizio Ruiu, Giovanni Saba e Gabriella Sotgiu. Revisore Legale dei Conti è Alessandra Cuccu. L'assemblea soci Atp è formata dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, dal sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e dall’amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari Gavino Arru.

