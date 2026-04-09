Un uomo di 43 anni, Florin Vaduva, si è costituito oggi al personale della Polizia di Stato di Olbia per scontare una condanna, definitiva, a nove anni di reclusione. Vaduva, nazionalità rumena, difeso dal penalista Abele Cherchi, è stato riconosciuto responsabile in tutti i gradi di giudizio dell’assalto del 19 settembre 2015 all’interno dell’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero. L’uomo penetrò, insieme ad altre otto persone, all’interno dello scalo dopo avere sfondato l’ingresso con asce e una mazza, quindi “sradicò” letteralmente la colonnina bancomat del Banco di Sardegna portando via il tutto con un furgone. I Carabinieri recuperarono il bottino, circa 60mila euro. La sentenza è definitiva per tutte le persone condannate per il colpo nello scalo algherese.

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