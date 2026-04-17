A partire da lunedì 20 aprile l’Anas avvierà i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione all’altezza dello svincolo di Chilivani, della strada statale 729 “Sassari Olbia”, nel comune di Ozieri.

«I lavori – fa sapere l’Anas – rendono necessaria la chiusura al traffico delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo in entrambe le direzioni e delle due rotatorie di collegamento alla strada provinciale 63 e alla statale 597. La fine dei lavori è prevista entro l’8 maggio».

«Le auto, in entrambi i sensi, potranno in alternativa utilizzare il nuovo svincolo di Ozieri (km 17,300) per immettersi tramite la bretella di Ozieri, alla strada provinciale 1».

(Unioneonline)

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