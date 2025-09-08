Arte, spiritualità e pace: ad Alghero dialogo tra padre Spadaro e PistolettoL’evento organizzato dall’Associazione Culturale Maestrale con il sostegno della Fondazione di Sardegna
Un pubblico numeroso sabato sera ha affollato il piazzale del campanile della Parrocchia della Mercede di Alghero per assistere al dialogo tra padre Antonio Spadaro e Michelangelo Pistoletto, condotto dal giornalista Gianni Garrucciu.
L’occasione è stata la presentazione del libro “Spiritualità” (Marsilio), scritto da Spadaro insieme al celebre artista biellese. Padre Antonio Spadaro, gesuita, sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, già direttore de La Civiltà Cattolica ed editorialista di Radio1, Repubblica e Il Fatto Quotidiano, ha dialogato ad Alghero in un salotto suggestivo allestito accanto alla chiesa.
Dal maxischermo è intervenuto invece Pistoletto, protagonista dell’arte povera e candidato al Nobel per la Pace 2025. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Maestrale con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione della Parrocchia della Mercede, della Libreria Cyrano e dell’Ambasciata del Terzo Paradiso di Maria Gabriella Lay, ha avuto il patrocinio del Comune di Alghero.
Dopo i saluti del parroco Pasquale Agostino, il sindaco Raimondo Cacciotto ha ribadito l’impegno della città nel percorso “Alghero Città della Pace”: «La pace non è semplicemente il contrario della guerra, ma una cultura del dialogo e dell’ascolto, da costruire giorno dopo giorno», ha detto. Presente anche la sindaca di Fonni e presidente regionale di Anci Sardegna, Daniela Falconi, che insieme a Cacciotto ha rilanciato la proposta di ospitare ad Alghero l’Opera del Terzo Paradiso di Pistoletto nel Parco di Porto Conte, realizzata con blocchi di pietra provenienti dai 377 comuni sardi.
A sorpresa, ha portato il suo saluto anche il vescovo di Alghero-Bosa, padre Mauro Maria Morfino, suggellando con la sua presenza il valore dell’iniziativa. Garrucciu, in apertura, ha sottolineato l’incontro speciale tra due personalità diverse ma unite dall’amore per l’arte e la spiritualità. Il dialogo ha toccato temi centrali: la pace come orizzonte universale, l’arte come luogo di spiritualità, fino alla “spiritualità algoritmica” che interroga il rapporto tra fede e tecnologia. Non sono mancati i riferimenti a papa Francesco, definito da Pistoletto “un artista”. Un’ora e mezza intensa, chiusa dai ringraziamenti dell’ex sindaco Mario Bruno, promotore dell’iniziativa insieme all’Associazione Maestrale e alla Fondazione di Sardegna: «L’Opera di Pistoletto sarà il segno della diversità e dell’unità dei comuni della Sardegna, terra di pace».