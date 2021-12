Ad Ardara 7 casi di positività al Covid 19. Il sindaco Francesco Dui per domani 27 dicembre, a partire dalle ore 9, ha predisposto uno screening di massa al Centro sociale e stamattina ha emanato un'ordinanza restrittiva in cui si annullano tutti gli spettacoli pubblici post natalizi e gli intrattenimenti di qualsiasi genere musicale.

Inoltre si introduce l'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto (in realtà già introdotto a livello nazionale) e il divieto di sosta all'esterno di locali pubblici per evitare assembramenti.

Sostanzialmente un'ordinanza quasi simile a quella emanata il 24 dicembre scorso dal sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino, anch'egli alle prese con un aumento del numero di contagi.

Il sindaco di Ardara Francesco Dui inoltre si trova in quarantena volontaria, poiché venuto a contatto con un positivo. “Sto bene - afferma -, il mio è un atto doveroso e precauzionale”. Sull'aumento dei contagi Francesco Dui precisa: “Spero non sia la punta di un iceberg. Domani la cittadinanza potrà effettuare i tamponi sino ad esaurimento scorte e non occorre prenotarsi. Rispetto a questa situazione l'ordinanza emanata è un provvedimento necessario. Confido nella comprensione della cittadinanza, che comunque rispetto alla pandemia ha già dato ampiamente prova di grande maturità”.

