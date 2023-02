«Questo investimento, come altri che seguiranno, consentirà ai nostri operai di operare in maggiore sicurezza ed essere maggiormente produttivi per le manutenzioni urbane e extra-urbane».

A dirlo è stato il sindaco di Ardara, Francesco Dui, che ha annunciato l'acquisto di un mini escavatore.

«Alla fine dello scorso anno decidemmo di investire le risorse destinate al Comune di Ardara dall’Unione dei Comuni del Logudoro (acquisto di mezzi e/o interventi destinati alla protezione civile), per l’acquisto di un mini escavatore. Le risorse non essendo sufficienti sono state integrate da fondi di bilancio», aggiunge il primo cittadino.

«Inoltre, tanti saranno gli interventi che consentiranno di fare piccola e media prevenzione: pulizia e sagomatura cunette, demolizione parti ammalorate, demolizione parti pericolanti – sottolinea ancora Dui -. Doveroso il ringraziamento ai dipendenti dell’Unione del Logudoro e del Comune di Ardara per aver reso possibile la spendita delle suddette risorse in tempi record».

Sempre il sindaco ha annunciato l'arrivo, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di un finanziamento di 255mila euro per la mensa della scuola primaria.

«Tra i tanti obiettivi che ci siamo posti per i nostri bambini c’era quello di offrire loro la possibilità di offrire un servizio mensa che comprendesse la preparazione degli alimenti in situ – conclude Dui – . Fino ad oggi abbiamo esternalizzato il servizio, ma con questo finanziamento saremo in grado di offrire un servizio di qualità superiore per i nostri bambini, il corpo docente e il personale Ata. Ci vorranno i tempi tecnici per realizzare l’opera, ma siamo certi che l’attesa sarà ripagata».

© Riproduzione riservata