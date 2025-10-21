Sassari, Comune: «Entro dicembre primo cantiere intermodale»Lo ha annunciato, stamattina a Palazzo Ducale, l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna, affiancato da Giuseppe Masala, assessore al Bilancio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Entro dicembre partirà il primo cantiere del centro intermodale a Sassari». Lo ha annunciato, stamattina a Palazzo Ducale, l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna, affiancato da Giuseppe Masala, assessore al Bilancio, durante le commissioni congiunte II e IV.
L’incontro verteva sull’aggiornamento del programma triennale degli acquisti 25/27, su quello dei lavori pubblici e in merito alla variazione del Dup. L’intervento sulla porta di Sassari, crocevia del flusso in entrata e uscita della mobilità in città, è attesa da 25 anni.
«Inizieremo - ha aggiunto – con la riqualificazione dell’ex centrale elettrica di cui stiamo affidando i lavori».
Il settore Ambiente invece, nel 2026, procederà alla bonifica dell’area limitrofa - un lavoro da 572mila euro - che, una volta compiuto, consentirà di proseguire con le opere della zona di via XXV aprile. Intanto, tra le novità emerse dalla riunione, a cui ha partecipato anche il dirigente dei Lavori Pubblici, Pier Giovanni Melis, vi è la conferma recente dal ministero dell’arrivo di quasi 2 milioni di euro, finanziati dal Pnrr, per il restyling di 4 palestre.
Sono stati stanziati 394mila euro per quella di via Baldedda, IC Monte Rosello Basso, 369mila per via Genova, 480mila per via Monte Grappa e 783mila per via Washington, queste ultime tre appartenenti all’Istituto Comprensivo “Tola”. Sempre per quest’ultimo si segnalano i 350mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità della scuola di via Rockfeller chiusa un anno fa dopo che una tromba d’aria aveva danneggiato il tetto. Approvato il Piano di fattibilità tecnico economica, a breve verrà indetta la gara.