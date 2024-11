Uno dei maestosi pini centenari che si trovano nel giardino di Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, sarà addobbato dall’estro e dalla creatività di Patrizia Pinna.

L’iniziativa è stata possibile grazie al sostegno di Meet Sardinya: Opificio di Eventi che ha abbracciato con entusiasmo la proposta. «La tecnica dello Yarn Bombing scelta per l’installazione vuole essere non solo una riflessione sul tema della sostenibilità, ma anche un tentativo di unire i fili della tradizione, del paesaggio e della natura partendo da tessuti, stoffe e oggetti altrimenti abbandonati. Il filo recuperato si trasformerà in un racconto, forme, natura e cultura si intrecciano tra reti di pescatori, teli per agricoltura, filati e tutto ciò’ che tramite una raccolta tra i cittadini suggerirà nuove forme e colori per rendere speciale questo Natale», fa sapere l’artista Patrizia Pinna.

Sabato 30 novembre, dalle 10 alle 18, presso il Mercato Civico di Alghero verrà raccolto il materiale di recupero che poi sarà utilizzato dall'artista per decorare la sua opera. Su ogni decoro utilizzato verrà indicato, con una targhetta, il nome di chi ha contribuito alla sua realizzazione. Si potranno donare vecchie coperte o maglioni, lenzuola e sciarpe (preferibilmente acrilico), tessuti in maglia, palle da basket e da tennis, reti da pesca o per la raccolta delle olive, fili elettrici, etc.

