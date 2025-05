Da un’idea del direttore responsabile de Il Foglio Claudio Cerasa, in edicola, domani in omaggio con L’Unione Sarda, ci sarà “Il Foglio Europeo”. Europeo in molti sensi: intanto dalla testata, che è “Il Foglio Europeo”; poi, ovviamente, nei contenuti, perché si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire allo sviluppo di una cultura e di una informazione dell’Europa e sull’Europa. Ma sarà europeo anche nella distribuzione, perché si troverà in vendita ogni primo venerdì del mese anche nelle edicole di Bruxelles, e nella lingua, perché avrà una versione in inglese, anche se questa soltanto nel formato digitale.

È un racconto allegro e serio di come si costruisce il popolo europeo e della straordinaria opportunità che ha oggi l’Europa di recuperare quella che è da sempre la sua abilità più grande: attirare e allargarsi – attirare popoli che vogliono la libertà, attirare investimenti, idee e soprattutto talento.

Al timone c’è Paola Peduzzi, vicedirettrice del Foglio quotidiano e sarà un giornale in cui verrà mescolato tutto ciò che conta per avere più Italia in Europa, più Europa in Italia, più cultura europea nel nostro dibattito quotidiano. Formazione, informazione, educazione, visione, cultura, idee sul mondo che c’è e su quello che verrà. L’obiettivo dichiarato è far diventare il Foglio Europeo un grande contenitore su cui far convergere le migliori idee europee”.

“Il Foglio Europeo” sarà domani in omaggio al centro de L’Unione Sarda.

