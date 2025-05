Rifacimento di strade e marciapiedi nel territorio di Porto Torres dove l’amministrazione comunale ha investito 1 milione di euro finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza di diverse arterie stradali in punti strategici della città.

Si tratta di lavori temporaneamente sospesi nel 2024 a causa della concomitanza con gli interventi sulla rete idrica cittadina, ora riprogrammati dall’amministrazione comunale con un pacchetto di opere che prevede il rifacimento del manto stradale in diversi tratti ammalorati e il ripristino parziale o totale dei marciapiedi, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla mobilità pedonale sicura, soprattutto per persone con disabilità e famiglie con passeggini. Le aree interessate comprendono: circonvallazione Sud-Est, via M. Bazzoni, via Antonelli, via Enrico Costa, via Pratolini-Manzoni, via Pirandello, via Benedetto Croce, via Alfieri, via Adelasia e via Lamarmora. Sono già in corso gli interventi sui marciapiedi nella Circonvallazione Sud-Est e in via Pratolini, nella zona C1/2. Un importante intervento è previsto anche in via Benedetto Croce, nel tratto che collega il Lungomare a via Balai, dove è previsto il rifacimento completo dei marciapiedi. Qui, per garantire un percorso pedonale più ampio e sicuro, si procederà con un restringimento della carreggiata: un'azione che permetterà finalmente il transito agevole di carrozzine e passeggini, in linea con le normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda la bitumatura, i lavori avranno inizio entro i prossimi dieci giorni e interesseranno tutte le strade sopracitate. Prima dell’inizio della Festha Manna, partiranno gli interventi su via Alfieri, via Adelasia e via Lamarmora, così da garantire la regolare viabilità durante gli eventi. Il programma originario prevedeva lavori anche nel quartiere di Serra Li Pozzi (vie Mirto, Melo e Pero), ma in questa fase si è deciso di posticipare l’intervento in attesa della conclusione degli importanti lavori sulla rete idrica, per evitare che il nuovo manto stradale venga danneggiato successivamente.

La conclusione complessiva degli interventi è prevista tra la fine del mese di giugno e la prima settimana di luglio. Qualora si dovessero registrare economie di spesa, l’amministrazione valuterà l’estensione delle attività a tratti aggiuntivi. A questa prima tranche di lavori seguirà una nuova pianificazione per il 2025 con ulteriori risorse da destinare ad altri interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio urbano.

