Il municipio di Sennori, nei giorni scorsi, ha ospitato la prima riunione del Coordinamento pedagogico territoriale del Sistema integrato 0-6 anni che comprende 15 Comuni della Romangia, Anglona e Alta Gallura con sei istituti comprensivi e scuole dell’infanzia pubbliche e tre private. Il Sistema integrato di educazione e istruzione (definito dal D. Lgs 65/2017), è una rete costituita da servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie che ha come scopo il benessere e la crescita dei bambini in un percorso educativo unitario, da perseguire con l’azione condivisa di tutta la comunità educante.

Il Sistema integrato è supportato dallo Stato e dalle Regioni e organizzato dai Comuni tramite i Coordinamenti pedagogici territoriali. Il Comune di Sennori, quale Comune capofila, ha convocato la prima riunione della rete locale cui hanno aderito i Comuni di Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas, S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Valledoria e Viddalba; Scuola d’Infanzia Sennori - Istituto Comprensivo Sorso/ Sennori, Scuole d’Infanzia Castelsardo, Nulvi, Sedini, Tergu, Osilo - Istituto Comprensivo “Eleonora d'Arborea"; Scuole d’Infanzia Perfugas, Laerru, Erula - Istituto Comprensivo “Satta-Fais” , Scuola d’Infanzia Viddalba Istituto Comprensivo Aggius; Scuole d’Infanzia Valledoria e Santa Maria Coghinas - Istituto Comprensivo Badesi; Scuola dell'Infanzia paritaria Suore del Getzemani - Lu Bagnu; Il Nido d’Infanzia “Pollicino” – Valledoria; Il Nido d’Infanzia privato e la Scuola d’Infanzia paritaria “Il Volo -San Giuseppe” – Nulvi.

I lavori sono stati condotti dal sindaco di Sennori, Nicola Sassu, e dall’assessore comunale ai Servizi sociali e vicesindaco, Pietro Sassu, coordinati dalla responsabile dei Servizi sociali del Comune, dottoressa Alessandra Finà, che ha spiegato il funzionamento del CPT.

«Questo è il primo passo per dare concretezza al Coordinamento pedagogico territoriale nato sulla carta nel dicembre 2023, con la firma dell’accordo di rete tra Comuni, istituti comprensivi e soggetti privati», ha detto il primo cittadino di Sennori. «Il Coordinamento è uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi all’infanzia. Questa nuova realtà rappresenta un’opportunità preziosa per costruire insieme una comunità educante, capace di valorizzare ogni bambina e ogni bambino, fin dai loro primi anni di vita». «Si tratta ora di dare il via a questa struttura complessa per creare un sistema educativo contemporaneo ed efficace. Non è solo un obbligo di legge, ma un’opportunità vera per i minori e per il futuro delle nostre comunità», ha aggiunto il vicesindaco Pietro Sassu.

«L'obiettivo principale è quello di promuovere una visione condivisa dell'educazione, favorendo la continuità del percorso educativo dei bambini e delle bambine dalla nascita fino ai 6 anni. In sintesi, il coordinamento pedagogico territoriale è un investimento strategico per costruire comunità educanti più forti, inclusive e capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni di crescita e apprendimento di ogni bambino e bambina». L’assemblea ha concluso fissando i prossimi passi del Coordinamento, a partire dalla nomina dei referenti di zona, che saranno comunicati nella prossima riunione, durante la quale si inizierà a parlare della divisione dei compiti amministrativi, organizzativi e gestionali, e della definizione di un regolamento per disciplinare tutte le attività del CPT.

© Riproduzione riservata