La pioggia non ha fermato i volontari della Confraternita della Misericordia che si sono dati appuntamento in piazza della Mercede per dare vita a un corteo fino a Piazza Pino Piras.

«Non è un corteo di protesta», ha chiarito subito don Giampiero Piras, responsabile della Misericordia di Alghero, «ma un raduno di tutti i volontari perché la città veda il volto di uomini e donne, giovani e pensionati che offrono agli altri non il tempo che avanza, ma quello che dedicano con gioia e disinteresse per rendere più lieve la sofferenza e più umana la vita di tutti».

Il corteo (foto Fiori)

Di recente si è parlato molto della sede della Misericordia di Alghero finita all’asta su decisione della Provincia di Sassari che poi, però, è tornata sui propri passi sospendendo la vendita dell’immobile.

© Riproduzione riservata