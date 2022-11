La Provincia di Sassari rinuncia alla vendita della sede della Misericordia, ad Alghero.

«Gli uffici amministrativi, su indicazione dell’Amministratore straordinario Pietro Fois – si legge in una nota - stanno già provvedendo a effettuare ulteriori approfondimenti tecnici in ordine alla alienazione di alcuni beni immobili dell’amministrazione provinciale».

All’interno dell’elenco dei beni pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, si fa riferimento anche all’immobile oggi sede della Misericordia di Alghero, «sito in via Giovanni XXIII, per il quale verrà immediatamente pubblicato, in autotutela, un avviso della sospensione della vendita».

Una buona notizia per la comunità algherese e per i tanti volontari che animano la Fraternità della Misericordia e che si stavano già organizzando per mettere in atto un corteo di protesta contro la decisione di vendere al miglior offerente una vera istituzione, punto di riferimento per l’intera città.

© Riproduzione riservata