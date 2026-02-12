Scuole chiuse ad Alghero nella giornata di domani, 13 febbraio, a seguito dei danni provocati dall’ondata di maltempo che oggi ha colpito il territorio comunale con raffiche di vento di eccezionale intensità.

Il sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia. Il provvedimento riguarda anche l’interdizione dell’accesso ai cortili e alle pertinenze esterne per tutta la durata delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza, fatte salve le esigenze legate agli interventi dei tecnici comunali e della Protezione Civile. Le raffiche hanno causato danni diffusi al patrimonio arboreo cittadino, con caduta di alberi, rami e detriti in diverse vie e anche nelle aree di accesso ai plessi scolastici.

Dai primi sopralluoghi è emersa la necessità di procedere alla rimozione di fogliame e materiali e al ripristino delle condizioni di sicurezza per consentire il regolare rientro di studenti e personale.

Criticità si registrano anche lungo le principali vie di collegamento tra il centro urbano e le borgate, interessate da alberi abbattuti che stanno compromettendo il transito e creando disagi alla popolazione scolastica che utilizza mezzi propri o scuolabus. Le operazioni di bonifica su strade statali e provinciali proseguiranno con ogni probabilità anche nella giornata di domani.

