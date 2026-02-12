L’amministrazione comunale di Usini a seguito del forte vento ha disposto l’ordinanza di chiusura dei principali giardini e luoghi aperti al pubblico.

Il provvedimento prevede la chiusura del parco Lavatoio, il cimitero comunale, il parco delle Rimembranze, i giardini di fronte a Santa Croce e il tratto di strada tra via Diaz e via Falcone. Il sindaco di Usini, Antonio Brundu, ha anche attivato il Coc, il Centro operativo comunale mettendo in allerta la Polizia locale, barracelli e protezione civile.

La chiusura di parchi e aree verdi è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica, vista la previsione di forti raffiche di vento che potrebbero comportare pericolo per la caduta di rami, piante e alberi e altro.

L’invito alla popolazione è di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento. È richiesta particolare attenzione anche alla guida dei veicoli, in particolare nei tratti stradali vulnerabili. L'amministrazione comunale invita tutti a restare aggiornati e rispettare le ordinanze per garantire la propria sicurezza.

