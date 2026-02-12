Raffiche violentissime stanno sferzando la città di Alghero da questa mattina, con disagi e diversi episodi che hanno richiesto attenzione e interventi di messa in sicurezza. Il vento, che sta spazzando il centro e le zone periferiche, ha provocato la caduta di oggetti e detriti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

In via Tarragona una finestra è precipitata dal quarto piano di una palazzina, finendo sull’asfalto. Solo per un caso non si registrano feriti: in quel momento non transitava nessuno sotto l’edificio. Scene simili anche in via Mazzini, dove una persiana si è staccata ed è piombata al suolo, anche in questo caso senza coinvolgere passanti. Non sono mancati danni ai veicoli: un ramo spezzato dal vento è caduto sul parabrezza di un’auto in sosta, mandandolo in frantumi.

Nell’area esterna dell’ospedale Civile una transenna è stata spinta dalle raffiche fino a colpire una donna, immediatamente soccorsa dal personale presente. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nel pomeriggio nella zona Lido, la copertura di un terrazzo è volata intera fino alla strada, per fortuna, senza danni per i passanti. Ovunque alberi abbattuti o finiti sopra le auto parcheggiate in centro. Criticità anche nella zona di Porto Conte, dove si registrano diversi alberi abbattuti dal vento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno transennando le strade per dare il tempo agli operai del Comune di sgomberare l'area dai detriti.

Dirottato su Cagliari il volo da Milano destinato all’aeroporto di Fertilia.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a evitare soste sotto balconi, alberi e strutture potenzialmente instabili finché l’ondata di maltempo non si attenuerà.

In vigore le ordinanze sindacali di chiusura del cimitero e dei parchi cittadini Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno e Caragol e divieto di accesso a tutti gli altri parchi e aree pinetate di Alghero e Fertilia. È inoltre disposto il divieto di stazionamento vicino ad aree alberate, litorali, moli e zone soggette a mareggiate. È particolarmente raccomandata la prudenza soprattutto in prossimità dei parchi non recintati, quali ad esempio il Parco Lepanto, dove stamattina si è verificata la caduta di un albero, così come sul Viale Burruni e nella zona sportiva di Maria Pia.

