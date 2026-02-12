maltempo
12 febbraio 2026 alle 14:45
Sassari, il maestrale abbatte un albero: ferita una ragazzaL’incidente all’inizio di viale Italia
Paura a Sassari. A causa delle forti raffiche di maestrale un grosso albero è caduto all'inizio di viale Italia, ferendo una giovane.
Per fortuna le condizioni della ragazza, subito soccorsa dalla polizia locale, non destano preoccupazioni e si tratta di una piccola lesione superficiale.
Al momento gli operatori della protezione civile stanno tagliando l'albero per mettere in sicurezza l'area.
