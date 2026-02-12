Il Comune di Sassari rassicura sui lavori del Palazzetto di via Kennedy nel quartiere di Latte Dolce. Le abbondanti piogge degli ultimi tempi non hanno ostacolato la realizzazione delle strutture prefabbricate in cemento armato e delle carpenterie metalliche in acciaio che compongono il fabbricato. L’amministrazione comunale afferma che, a breve, si procederà con la posa in opera delle pareti, dei gradoni e della copertura e che le operazioni priocedono spedite. Che i lavori siano in regola secondo il cronoprogramma è stato riferito di recente al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando l’ultimazione dell’opera per dicembre, come previsto dalla proroga concessa dopo il rinvenimento nell’area del cantiere di una grossa perdita, proveniente dalla condotta idrica cittadina.

Il Palazzetto, finanziato dal Pnrr, prevede la nascita di un palasport dove ospitare pallavolo, pallamano, futsal. Saranno realizzate due tribune lungo i lati lunghi del campo per un totale di oltre 2mila posti. Ai 3 milioni e mezzo del Piano si erano aggiunti 700mila euro dal Fondo per le opere indifferibili, insieme alle tre tranche del Comune, da 300mila, 500mila e 137mila euro. L’intervento, voluto dall’amministrazione Campus, viene portato avanti dall’attuale giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia.

«Rappresenta- sostiene quest’ultimo- un’opportunità per il quartiere, i giovani e il tessuto sociale di tutta la zona, che storicamente lamenta la mancanza di attenzioni da parte di chi si è avvicendato alla guida della città». «Stiamo lavorando alacremente per completare nei tempi un’opera che ci consentirà di dare una nuova casa a numerose società sportive cittadine», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna.

