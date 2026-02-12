Maltempo ad Alghero, il Comune: «Non depositate la plastica»L’invito alla luce delle condizioni meteo caratterizzate da fortissime raffiche di vento
Alla luce delle condizioni meteo caratterizzate da fortissime raffiche di vento, così violente da abbattere alberi e sradicare infissi, l’Amministrazione comunale di Alghero, attraverso l’assessorato all’Ambiente, invita i cittadini a non depositare nella serata di oggi i sacchi contenenti la plastica sui marciapiedi.
Il perdurare del maltempo rende infatti altamente probabile la dispersione dei rifiuti lungo le strade cittadine.
La plastica, particolarmente leggera, rischia di essere facilmente sollevata dal vento con conseguenti disagi per la viabilità e problemi di decoro urbano.
Per questo motivo il Comune raccomanda di tenere i sacchetti all’interno delle abitazioni fino al miglioramento delle condizioni climatiche.