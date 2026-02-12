Il maltempo e il forte vento, con raffiche oltre i 100 chilometri orari, con avvisi di condizioni meteo avverse per rischio idraulico e idrogeologico, diramati dalla Protezione civile regionale.

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha firmato due ordinanze che dispongono, rispettivamente, l'attivazione del Centro operativo comunale di Protezione civile (C.O.C.) e la chiusura per l'intera giornata del 12 febbraio, salvo proroghe, di tutti i parchi, i giardini, le aree verdi e i cimiteri del territorio comunale di Porto Torres.

La chiusura di parchi e aree verdi è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica, vista la previsione di forti raffiche di vento che potrebbero comportare pericolo per la caduta di rami, piante e alberi e altro. L’invito alla popolazione è di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento.

È richiesta particolare attenzione anche alla guida dei veicoli, in particolare nei tratti stradali vulnerabili. L'amministrazione comunale invita tutti a restare aggiornati e rispettare le ordinanze per garantire la propria sicurezza. Il primo cittadino, inoltre, ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale di protezione civile (C.O.C.) nella sua composizione consultiva, al fine di coordinare i servizi di monitoraggio nel periodo di allerta e di supportare il sindaco nella direzione e nel coordinamento degli eventuali servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare l’emergenza che dovesse rendersi necessario.

Il C.O.C. sarà attivo per tutta la durata dell’allerta e delle condizioni meteo avverse.

