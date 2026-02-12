Principio di incendio, stamattina a Sassari, in un ristorante di viale Porto Torres. I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo per estinguere le fiamme prima che si propagassero per i locali eliminando anche i fumi che stavano invadendo gli spazi.

Ancora da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

Non ci sono feriti.

© Riproduzione riservata