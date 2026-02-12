Il rogo
12 febbraio 2026 alle 15:32
Sassari, incendio in un ristorante: intervengono i vigili del fuocoL’allarme in viale Porto Torres
Principio di incendio, stamattina a Sassari, in un ristorante di viale Porto Torres. I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo per estinguere le fiamme prima che si propagassero per i locali eliminando anche i fumi che stavano invadendo gli spazi.
Ancora da accertare le cause che hanno provocato il rogo.
Non ci sono feriti.
