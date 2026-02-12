L’auto è volata fuori strada e si è ribaltata: il conducente è stato portato in ospedale a Sassari.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17,40, sulla Statale 132, poco prima di Martis.

Sul posto è intervenuta una squadra della centrale di Sassari, che ha estratto il ferito dall’abitacolo, dove era rimasto bloccato.

I soccorsi sono stati prestati dal personale di due ambulanze del 118, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

