12 febbraio 2026 alle 19:49aggiornato il 12 febbraio 2026 alle 19:53
Martis, l’auto vola fuori strada e si ribalta: un feritoIl conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco
L’auto è volata fuori strada e si è ribaltata: il conducente è stato portato in ospedale a Sassari.
L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17,40, sulla Statale 132, poco prima di Martis.
Sul posto è intervenuta una squadra della centrale di Sassari, che ha estratto il ferito dall’abitacolo, dove era rimasto bloccato.
I soccorsi sono stati prestati dal personale di due ambulanze del 118, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.
