Intervento dei sommozzatori e della squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, nel porto per attività di assistenza al traghetto Athara della compagnia Tirrenia che, a causa delle proibitive condizioni meteo, ha rotto gli ormeggi.

La nave, grazie anche al lavoro di due rimorchiatori, è riuscita a mettersi al riparo.

Nell’immagine si può notare la forza della mareggiata all'interno del bacino portuale.

