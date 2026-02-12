L’emergenza
12 febbraio 2026 alle 16:28aggiornato il 12 febbraio 2026 alle 16:31
Porto Torres, la nave Athara rompe gli ormeggi: l’intervento dei sommozzatoriSul posto la squadra nautica dei vigili del fuoco, in azione con il coordinamento della Capitaneria di Porto
Intervento dei sommozzatori e della squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, nel porto per attività di assistenza al traghetto Athara della compagnia Tirrenia che, a causa delle proibitive condizioni meteo, ha rotto gli ormeggi.
La nave, grazie anche al lavoro di due rimorchiatori, è riuscita a mettersi al riparo.
Nell’immagine si può notare la forza della mareggiata all'interno del bacino portuale.
